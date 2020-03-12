(Видео) Учитель потребовала от школьника принести хотя бы салат

На прошлой неделе в одной из школ Кыргызстана учительница просила школьников принести на праздничный стол хотя бы салат.

Соответствующее видео было размещено на YouTube. По всей видимости, эта просьба была связана с праздничным застольем учителей к 8 марта.

Учительница сказала: «Я спрашиваю, что может принести ваш 11 класс?»

«Мы этот вопрос сами решим и завтра передадим», — ответили ученики.

«Я знаю, что вы будете дарить. Вы подарите ручку. Но мне ручка не нужна. Не приму», — сказала учительница.

Школьница пыталась ей ответить, но учительница перебила ее, сказав: «Мне ручка не нужна. Замолчи».

«В четыре будет застолье у учителей. Вы можете принести хотя бы салат?!» — продолжила учительница.

Из Министерства образования и наук сообщили, что по данному инциденту идет разбирательство. Выясняется, когда и в какой школе произошла эта история.

Конечно, инцидент стал достоянием общественности только потому, что школьники сняли происходящее на видео и выложили на YouTube. По правде говоря, почти во всех школах встречается такая форма «рэкета», когда учителя или директор что-то требуют от школьников или их родителей. Понятно, если они не получают желаемого, то школьник подвергается притеснениям, отказ повлияет на его оценки. Государство ведет борьбу с коррупцией на должном уровне, но почему-то не удается пресечь в школах вот такой сбор денег и материальных вещей в школах…

Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 11.03.2020 / стр. 2