(Видео) Учитель потребовала от школьника принести хотя бы салат

На прошлой неделе в одной из школ Кыргызстана учительница просила школьников принести на праздничный стол хотя бы салат.
Соответствующее видео было размещено на YouTube. По всей видимости, эта просьба была связана с праздничным застольем учителей к 8 марта.
Учительница сказала: «Я спрашиваю, что может принести ваш 11 класс?»
«Мы этот вопрос сами решим и завтра передадим», — ответили ученики.
«Я знаю, что вы будете дарить. Вы подарите ручку. Но мне ручка не нужна. Не приму», — сказала учительница.
Школьница пыталась ей ответить, но учительница перебила ее, сказав: «Мне ручка не нужна. Замолчи».
«В четыре будет застолье у учителей. Вы можете принести хотя бы салат?!» — продолжила учительница.
Из Министерства образования и наук сообщили, что по данному инциденту идет разбирательство. Выясняется, когда и в какой школе произошла эта история.
Конечно, инцидент стал достоянием общественности только потому, что школьники сняли происходящее на видео и выложили на YouTube. По правде говоря, почти во всех школах встречается такая форма «рэкета», когда учителя или директор что-то требуют от школьников или их родителей. Понятно, если они не получают желаемого, то школьник подвергается притеснениям, отказ повлияет на его оценки. Государство ведет борьбу с коррупцией на должном уровне, но почему-то не удается пресечь в школах вот такой сбор денег и материальных вещей в школах…
Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 11.03.2020 / стр. 2
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