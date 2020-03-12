В Бишкеке провели жертвоприношение для защиты от коронавируса

Жертвоприношение было проведено муфтиятом и отдельными гражданами 8 марта, в главной мечети Бишкека имени имама Сарахси.

Участники мероприятия попросили Бога уберечь Кыргызстан от всяких бед, в том числе болезней. Присутствовали муфтий, религиозные и общественные деятели.

Муфтий Максатбек ажы Токтомушев отметил, что у нас издавна существовала традиция кровопускания, чтобы уберечься от несчастий и бед.

В жертву были принесены два крупнорогатых скота и мясо было роздано среди пожилых людей, сирот, нуждающихся семей, местного сообщества. Как сообщила пресс-служба муфтията, такой обряд жертвоприношения будет проведен и в других регионах страны.

По сообщению сформированного правительством штаба, к 9 марта эпидемиологическая ситуация в стране оставалась стабильной, случаев заражения коронавирусом не было выявлено.

С учетом ситуации в мире сотрудники медицины, эпидемиологи, санитарные врачи, работники скорой и иной помощи продолжают дежурить круглосуточно.

Представитель Министерства иностранных дел сообщил, что ситуация, связанная с кыргызстанскими дальнобойщиками в Иране, находится под контролем. Министерство связывается по этому вопросу с партнерами.

9 марта в Бишкек прибыл гражданин Кыргызской Республики, находившийся в круизном лайнере Diamond Princess. Он помещен под изоляцию, в карантин. Состояние его здоровья удовлетворительное, был взят анализ на наличие коронавируса. В руках этого кыргызстанца есть сертификат, выданные больницей Японии о том, что он здоров.

Источник: газета «Майдан.kg» №10 от 11.03.2020 / стр. 2