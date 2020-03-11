(Видео) Тазабек Икрамов: Требование отставки Жунушалиева неправильно

Неправильно требовать отставки министра внутренних дел Кашкара Джунушалиева, заявил депутат Жогорку Кенеша Тазабек Икрамов.
«Марш женщин против насилия 8 марта вызвал резонанс в обществе. В общем-то там правоохранительные органы выполнили свою работу. Что касается отношения парней в масках к женщинам, то вышло грубо. Поэтому правоохранительные органы должны привлечь к ответственности тех, кто применил силу к женщинам. В то же время неправильно требовать отставки министра внутренних дел Кашкара Жунушалиева», — заявил Икрамов.
Источник: govori.tv
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