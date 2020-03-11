Сапар Исаков стал отцом двойняшек

У бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова и его супруги Малики Арстанбековой родились сыновья-двойняшки.

У бывшего премьер-министра Кыргызстана Сапара Исакова и его супруги Малики Арстанбековой родились сыновья-двойняшки. Об этом сообщил сам бывший глава кабмина.

По его словам, его супруга родила сегодня, 11 марта, в одном из роддомов Бишкека.

Отметим, что супруги воспитывают четверых девочек.

Источник: reporter.kg