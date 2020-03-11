Мавлян опьянел от должности и выступил против народа

В одно время был один «чилиш», причесывался и вел себя так, будто выполняет всю работу за оппозицию.

Звали его Мавлян Аскарбеков. Позднее он перевелся на госслужбу и стал заместителем акима Первомайского района. Теперь он изменил свой курс, превратился в кнут власти. А ведь его слова не имеют особой силы…

Озвучивает свои мысли, которые вроде как должны понравиться власти: «Нужно внести изменения в закон о мирных митингах, надо повышать оплату за проезд до 15-20 сомов…» Так как политический потенциал Мавляна Аскарбекова ограничен, то вряд ли он сделает что-то хорошее для правительства… По всей видимости, этот молодец сдерет шкуру с народа, если получит повышение по службе. Желаем ему не хворать…

Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 2