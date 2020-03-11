Вы где, главный врач?

Здоровье населения страны – главное богатство.

Но министр здравоохранения Космосбек Чолпонбаев хромает по части исполнения своих обязанностей. В соседних странах обнаружился коронавирус, взбудораживший весь мир. Это беспокоит кыргызстанцев, но мы не увидели активных действий от упомянутого чиновника. Граждане не располагает информацией об опасном вирусе, о мерах защиты и шарахается на улице, если увидит человека, внешне напоминающего китайца. Из-за нехватки информации население растеряно. Тем временем спекулянтам удалось повысить цены на маски. Господину министру следует набраться смелости, выйти к народу, озвучить советы: «Не ходите на пирушки, постоянно мойте руки, не ходите на места большого скопления людей, не забывайте, как правильно чихать». Тогда бы многие узнали, что у страны есть главный врач. Но министр поленился что-то сказать. Иногда начинаешь думать, что уж лучше у нас бы не было таких чиновников…

Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 2