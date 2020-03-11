Депутат предложил запретить премьер-министрам дарить оружие кому бы то ни было

Вчера, 10 марта, на заседании парламентского комитета одобрена концепция проекта закона «О внесении изменений в Закон «Об оружии».

По словам заместителя министра внутренних дел Алмазбека Орозалиева, хотя в принятый в 1999 году Закон «Об оружии» 15 раз вносились изменения, закон не отвечает сегодняшним требованиям. «Дело в том, что за последние 20 лет существенно изменились нормативные правовые акты, связанные с обращением гражданского оружия, а также возникли новые виды оружия и боеприпасов», — сказал Орозалиев.

Депутат Каныбек Иманалиев предложил запретить премьер-министрам дарить оружие кому бы то ни было. «Бывшие премьеры, которые дарили оружие, ныне сидят в тюрьме. Им что больше нечем заняться? Сейчас продажа оружия превратилась в большую коррупцию», — сказал он.

Источник: super.kg