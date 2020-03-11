Журналист Арстанбекова разоблачила Нурбаева и Акаева

Независимый журналист Алтынай Арстанбекова постоянно освещает в прямом эфире проблемы в обществе, говорит все как есть.

Стоило ей разоблачить депутатов ЖК Абдывахапа Нурбаева и Жанара Акаева, как фейки этих двоих набросились на журналистку. Ниже пост, оставленный Алтынай в Фейсбуке:

«Депутаты ЖК Абдывахап Нурбаев и Жанар Акаев решили утаить правду, которую озвучила я, независимая журналиста Алтынай Арстанбекова, пожаловались Цукербергу. Конечно, жалобу могли кинуть около 1 тысячи фейков. Правда все равно всплывет наружу, Жанар. Вместо этого тебе с коллегой Нурбаевым нужно было внедрить одномандатные выборы, а не просиживать штаны в Жогорку Кенеше пять лет. Тогда народ избрал бы тебя без денег, не вынуждая тебя влезать в долги. Будучи обязанным им, ты бы работал честно. Иначе избиратели сняли бы тебя с должности депутата и отправили другого человека.

Если не заставлять работать парламент таким образом, вы прикрываетесь партиями и позоритесь, так как вас называют соплями. Или это неправда? Еще больше депутатов сидят, отмалчиваются. Разве неправда, что вы поддерживаете только те законы, заказчик которых передал миллионы?

Почему вы не поднимаете актуальные для народа вопросы? Почему работаете только по заказу? Можете ли вы гарантировать, что получивший деньги Гулена КЛДП не будет выполнять указания Гулена? Выяснилось – вы обманывали, когда говорили, что деньги собрали мигранты. Если мигранты действительно давали деньги, то пускай приезжают и становятся депутатами ЖК. Вы не оправдаете деньги, которые получили от мигрантов. Вы с Нурбаевым просиживали штаны 5 лет, разве наша жизнь улучшилась? Если это читают мигранты, пускай тут напишут, что действительно дали деньги в поддержку КЛДП и Жанара Акаева. Но они этого не будут делать. Потому что не собирали деньги. А если и давали деньги, то незначительную сумму. Вы должны открыто рассказать народу – где взяли деньги. Но вы не посмеете. Позор!»

Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 3