«Metallica Show S&M Tribute» выступит в Бишкеке 26 апреля
Концерт «Metallica SHOW» в Филармонии переносится на 26 апреля текущего года. Об этом сообщили организаторы.
Отметим, во исполнение приказа Министерства культуры, информации и туризма КР «О временном запрете проведений культурно-массовых мероприятий» были отменены все культурно-массовые мероприятия до 31 марта 2020 года.
Организаторы пояснили, что, к сожалению, в Кыргызстане нет подходящих площадок для концерта такого уровня, кроме Филармонии, Дворца спорта и Театра оперы и балета.
«Мы ходили по всем инстанциям, ради безопасности наших зрителей готовы были обеспечить всех средствами индивидуальной защиты и масками, поставить тепловизоры у входа, но не отменять концерт. Вопрос по нашему концерту решился только сегодня. И решился положительно. Концерт не отменяется, а переносится на 26 апреля», - пояснили организаторы.
Все билеты действительны. Концерт начнется в 18.30.
Источник: vesti.kg
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