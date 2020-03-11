 После вмешательства прокуроров трем круглым сиротам выплатили более 80 тыс. сомов

Соцфонд необоснованно приостановил им выплату пенсий по потере кормильца
Прокуратурой Кадамжайского района при осуществлении надзорных полномочий в сфере защиты детей в районном управлении Социального фонда КР установлено, что трём детям-круглым сиротам необоснованно приостановлена выплата пенсий по потере кормильца.
Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, после чего указанным детям выплатили 81 936 сомов.
Также в ходе проверки установлено, что из 60 детей-круглых сирот, проживающих на территории района, 10 детей достигли 16-летнего возраста, которые имеют право обеспечиваться жильем, в том числе земельным участком для строительства жилья. Трем детям-круглым сиротам не открыты
депозитные счета в банках.
По результатам внесенных предписаний органам МСУ 10 детям-круглым сиротам 16-летнего возраста выделены земельные участки площадью 0,10
га для строительства жилого дома. Остальные дети поставлены на первую очередь для предоставления земельного участка по достижению установленного возраста, 3 детям-круглым сиротам открыты депозитные счета в банках.
Кроме этого, прокуратурой района было выявлено, что со стороны попечителей двух детей-круглых сирот было продано имущество, принадлежащее им. В целях защиты прав детей прокуратурой района были внесены иски в суд, которые находятся на стадии рассмотрения.
Пресс-служба Генпрокуратуры
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!