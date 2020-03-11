После вмешательства прокуроров трем круглым сиротам выплатили более 80 тыс. сомов

Соцфонд необоснованно приостановил им выплату пенсий по потере кормильца

Прокуратурой Кадамжайского района при осуществлении надзорных полномочий в сфере защиты детей в районном управлении Социального фонда КР установлено, что трём детям-круглым сиротам необоснованно приостановлена выплата пенсий по потере кормильца.

Прокуратурой района внесено представление об устранении нарушений закона, после чего указанным детям выплатили 81 936 сомов.

Также в ходе проверки установлено, что из 60 детей-круглых сирот, проживающих на территории района, 10 детей достигли 16-летнего возраста, которые имеют право обеспечиваться жильем, в том числе земельным участком для строительства жилья. Трем детям-круглым сиротам не открыты

депозитные счета в банках.

По результатам внесенных предписаний органам МСУ 10 детям-круглым сиротам 16-летнего возраста выделены земельные участки площадью 0,10

га для строительства жилого дома. Остальные дети поставлены на первую очередь для предоставления земельного участка по достижению установленного возраста, 3 детям-круглым сиротам открыты депозитные счета в банках.

Кроме этого, прокуратурой района было выявлено, что со стороны попечителей двух детей-круглых сирот было продано имущество, принадлежащее им. В целях защиты прав детей прокуратурой района были внесены иски в суд, которые находятся на стадии рассмотрения.

Пресс-служба Генпрокуратуры