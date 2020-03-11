Коронавирус: Предложено запретить заграничные поездки депутатам Жогорку Кенеша

Сегодня, 11 марта, началось заседание Жогорку Кенеша. В ходе заседания депутат Дастан Бекешев (СДПК) предложил запрет на заграничные рабочие поездки депутатов парламента.

Сегодня, 11 марта, началось заседание Жогорку Кенеша. В ходе заседания депутат Дастан Бекешев (СДПК) предложил запрет на заграничные рабочие поездки депутатов парламента. Он отметил, что коронавирус распространился уже в 112 странах, депутаты в таких странах, как Франция, Испания Иран, заразили друг друга.

«Несмотря на это, отдельные наши депутаты выезжают в рабочие поездки. Может, вам ввести запрет? Отдельные парламентарии находятся в Германии, где свыше тысячи человек болеют коронавирусом. Будет также правильно приостановить все рабочие поездки. Кто уехал, тот уже уехал, но прибывшие пусть отправляются на недельный или двухнедельный карантин. Надо вынести такое распоряжение. По-моему, сейчас в большинстве парламентов делают так», — сказал Бекешев.

Спикер ЖК Дастан Жумабеков ответил, что на сегодняшний день Республиканский штаб по недопущению коронавируса ведет соответствующую работу. По словам спикера, в настоящее время в Жогорку Кенеше приостановлены мероприятия, выезжающим в рабочие поездки дают предупреждения.

Источник: Баракелде