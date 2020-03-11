Нестандартно мыслит Бакиров

Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров считает, что митинги негативно влияют на позитивные дела
Вице-спикер Жогорку Кенеша Мирлан Бакиров считает, что митинги негативно влияют на позитивные дела: «Мы должны двигаться вперед. Звучат позитивные мысли, вроде зеленой экономики и обновления. В такой момент некоторые митинги и прочие акции, к сожалению, оказывают негативное влияние». Бакиров до этого излишне хвалил власть, подхалимствовал, из-за чего подвергался критике со стороны общественности. Разве у нас происходит небывалый рост, когда нет митингов? Почему Бакиров об этом не говорит?
Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 2
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