В Экотехинспекции вновь коррупция, вновь взятки…

Сотрудники ГКНБ задержали двух сотрудников Таласского областного управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности.
Сотрудники ГКНБ задержали двух сотрудников Таласского областного управления Государственной инспекции по экологической и технической безопасности. Сообщается, что главный инспектор упомянутого управления и инспектор вымогали у бизнесмена деньги, грозясь устроить проверку предприятия. Пока не сообщается, какую сумму они затребовали.
По правде говоря, эта инспекция не по пояс, а по горло погрязла в коррупции. И до этого были задержанные и осужденные. А ведь это учреждение имеет большие полномочия. Но зарплата у сотрудников маленькая. Опираясь на свои полномочия, сотрудники превращаются в воров. Вряд ли можно вытащить инспекцию из трясины коррупции, пока не придет отличный, сильный руководитель. Ситуация остается большим испытанием для недавно назначенного руководителя…
Источник: газета «Багыт.kg» №9 от 11.03.2020 / стр. 2
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