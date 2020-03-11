Это оправдание или защита коррупции?

В Государственной инспекции по экологической и технической безопасности часто происходят случаи задержания по коррупционным делам.
До этого шесть сотрудников были задержаны при получении взяток, а недавно еще двое были задержаны при получении взятки. В этом учреждении в последнее время все больше людей уходят, не хотят работать. В данное время в этом учреждении остается 52 свободных места. Глава инспекции Мырзабек Жапаркулов объясняет это низким размером зарплаты.
«Только став руководителем инспекции, я призвал подчиненных работать честно и повысить авторитет учреждения. Сейчас размер их зарплаты очень низкий, около 9-12 тысяч сомов в месяц. Может поэтому ушедших с должности много. Было бы хорошо, если бы увеличили размер зарплаты сотрудников», — жалуется Мырзабек Жапаркулов.
А в каком учреждении Кыргызстана сейчас высокие зарплаты? Везде такая же ситуация. Значит, он защищает или оправдывает коррупционеров, находящихся в подчинении? Трудно его понять.
Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 3
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