(Видео) Как проверяют на коронавирус в аэропорту Манас

В Кыргызстане с 9 марта начали проверять тепловизором прибывающих граждан на борту самолета.
В Кыргызстане с 9 марта начали проверять тепловизором прибывающих граждан на борту самолета. Об этом 10 марта сказал заведующий санитарно-карантинного пункта Международного аэропорта «Манас» Мирлан Чакиев в рамках пресс-тура.
10 марта в 19:00 рейсом Алматы–Бишкек в Кыргызстан прилетели 126 человек. Их проверили тепловизором на коронавирус дважды: на борту и в зале аэропорта.
Чакиев отметил, что у прибывших граждан не зафиксировано подозрение на коронавирус.
Ежедневно в аэропорту «Манас» тепловизором проверяют около 1,5 тыс. человек. «С 9 марта наши врачи начали проверять прибывающих на борту самолета, а также граждане заполняют анкету для получения полной информации о том, откуда они прилетели», - сказал он.
Согласно алгоритму действий, утвержденному Минздравом граждане, которые прилетели из 5 стран таких, как Китай, Южная Корея, Иран, Италия, Япония, в обязательном порядке отправят на карантин.
«Если они прилетают из стран, где не зафиксирован коронавирус, то проверяем тепловизором и берем анкету. Ежедневно на обсервацию отправляем около 10 человек. Это граждане Кыргызстана, которые приезжают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией», - отметил он.
Источник: Акипресс
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