Азат Бодошев: «От осложнений после гриппа умирает больше людей»

Корреспондент побывал в вирусологической лаборатории в Бишкеке

Корреспондент побывал в вирусологической лаборатории в Бишкеке, где проводят исследования на коронавирус и побеседовал с заведующим отделом вирусологии департамента профилактики заболеваний и государственного санитарно-эпидемиологического надзора при Минздраве Азатом Бодошевым.

— Когда была создана ваша лаборатория ?

— Кстати, полное ее название — лаборатория вирусологических и молекулярно-генетических исследований и появилась она в 2002 году. Тогда она больше специализировалась на вирусологических исследованиях, поэтому называлась просто вирусологической. Но со временем спектр исследований в ней расширился, сегодня мы исследуем очень многие типы вирусов, в том числе гриппа, кори, краснухи, гепатитов. Лаборатория получила статус Национальной, аккредитована ВОЗ и отвечает всем международным стандартам.

— А каким требованиям нужно отвечать, чтобы пройти аккредитацию ВОЗ?

— Их много. Во-первых, лаборатория должна быть компетентной. Это значит, что она должна иметь квалифицированных специалистов, обладать соответствующими ресурсами, оборудованием, реагентами, тестами, документацией. В ней должны быть созданы специальные условия, обеспечивающие безопасность для специалистов, работающих с материалами и исключающие проникновение опасного материала за стены лаборатории.

Поскольку мы считаемся Национальной лабораторией, аккредитованной ВОЗ по гриппу и кори, то ежегодно обязаны представлять отчет во Всемирную организацию здравоохранения по ситуации в республике с определенными инфекциями. Всемирная организация здравоохранения в свою очередь на основе этих данных разрабатывает стратегию для дальнейших действий по их профилактике или лечению.

— Говорят, что ваше мнение решающее при открытии новых лабораторий, без вашего заключения ни одна из них не будет работать. Это так?

— Да, мы работаем и как режимная комиссия. При изменении структуры какой-то из лабораторий или при открытии новой она обязательно проходит режимную комиссию. То есть мы смотрим, отвечает ли она требованиям безопасности для окружающей среды, людей, одним словом даем заключение.

— Как организована система проверки на наличие коронавируса? На основании чего проводятся анализы?

— Согласно рекомендациям ВОЗ, в первую очередь берутся образцы из верхних и нижних дыхательных путей, то есть мазок из зева, носоглотки. Если у человека повышенная температура и болезни нижних дыхательных путей, например, пневмония, то берется также из нижних дыхательных путей бронхоальвеолярный лаваж, можно взять секреты из носа, а также сыворотку крови.

— Все это проводится прямо в аэропорту, в пунктах пропуска на государственной границе?

— Да. Отбором занимаются специально обученные специалисты, которые круглые сутки по графику там дежурят.

— Чтобы провести исследования и дать заключение, заражен человек коронавирусом или нет, вы должны иметь в лаборатории его штаммы?

— Нет, у нас их, конечно, нет, но есть так называемые контролеры. Они уже имеются в тест-системах для определения этого вируса. Как выглядят эти контролеры? Это обычная маленькая пробирка, внутри которой находится жидкость — взятые у больного коронавирусом мазки. Благодаря контролеру можно определить, правильно ли проведен анализ.

— На сегодня скольким людям уже сделан анализ? Ведете ли вы такую статистику?

— Естественно, учет ведется. Для этого есть электронная база данных. Кроме того, у нас хранятся все направления. На сегодня прошли исследования более 1 тысячи 100 человек.

— В течение какого времени будут готовы результаты исследования?

— С момента получения образцов примерно через 4-5 часов.

— Сообщалось, что Россия предоставила нам тест-системы. Что они собой представляют?

— Тест-система — это набор, внутри которого есть пробирки, контроль, определенные смеси. Из этих смесей готовится одна общая смесь. После того как мы взяли образец (мазок), выделили из него нуклеиновую кислоту (РНК), мы смешиваем ранее сделанную смесь с выделенной частью образца. Затем ставим в специальное оборудование, которое считает и выдает результат. Мы определяем, соответствует ли он контрольным показателям.

— Сколько вирусологов работает в лаборатории?

— По штату у нас 7 человек: 5 врачей и 2 лаборанта. В этой области медицины всегда наблюдался дефицит кадров. Текучесть большая: работа очень ответственная, рискованная, а зарплата не соответствует ни риску, ни ответственности. Специалисты уходят в частные лаборатории, где зарплата намного выше.

— Успеваете?

— Пока успеваем.

— Судя по всему, желающих быть вирусологом немного.

— Вы правы, желающих не так уж много. Я сам никогда не планировал работать в этой области медицины. После ординатуры предложили поработать в лаборатории. Думал, немного поработаю и уйду, но, как видите, остался. Вообще не каждый сможет здесь работать, поскольку вирусолог должен обладать, без преувеличения, фундаментальными знаниями по бактериологии, паразитологии и в других сферах медицины. Уметь анализировать полученные результаты, сопоставлять их.

— Тем более, что вы наверняка на учете у спецслужб, как никак работаете на стратегическом объекте.

— Со спецслужбами, могу с уверенностью сказать, связи нет. Но когда человека принимаем на работу, то он подписывает документ, согласно которому должен соблюдать врачебную этику, не разглашать служебную информацию, не выносить патогенные материалы за стены лаборатории и так далее.

— Поддерживаете ли вы деловые контакты с китайскими коллегами?

— С китайскими коллегами проводим профтесты. То есть они нам направляют зашифрованные образцы, мы проводим по ним свой анализ и результаты своих тестов отправляем им. Таким образом они получают подтверждение качества своей работы. Это международная практика. У нас, например, тесная связь с Европейским бюро ВОЗ. Все образцы, которые у нас есть, мы направляем им. Они дают подтверждение нашим работам.

— Что вы могли бы сказать нашим читателям о коронавирусе как вирусолог?

— Коронавирус сам по себе как грипп и ОРВИ, даже симптоматика похожая. И меры предосторожности те же самые, мыть руки, соблюдать личную гигиену, проветривать помещение, поддерживать свой иммунитет. Коронавирус не такая опасная инфекция, как, скажем, вирус Эбола. Смертность от него, по последним данным, 1-2 процента. От осложнений обычного гриппа умирает больше людей. Людям с крепким здоровьем особо бояться нечего. Для них заболевание коронавирусом проходит в легкой форме, у некоторых даже бессимптомно. Смертность среди людей пожилого возраста выше, поскольку у многих есть проблемы с сердцем, дыханием.

— А почему тогда такая паника у людей?

— Потому что новый вирус. А новое, неизвестное всегда пугает. ВОЗ уже разработал тест-систему, разрабатывают. На сегодня уже вся информация о вирусе есть. Мы можем диагностировать его. Если бы этого не было, то, да, было бы страшно. Конечно, нужно придерживаться определенных правил, не выезжать в страны, где был обнаружен коронавирус, соблюдать гигиену.

Источник: газета «Кыргыз Туусу» №18 от 10.03.2020 / стр. 8, 9