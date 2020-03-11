Словесная перепалка между Берадором и Акылбеком

В социальных сетях известный эстрадный исполнитель Бек Борбиев оставил пост, зацепив некоторых депутатов

В социальных сетях известный эстрадный исполнитель Бек Борбиев оставил пост, зацепив некоторых депутатов: «Один депутат без электората обратился к депутату с электоратом и сказал – я такой же депутат, как и ты». То ли эти слова не понравились, то ли они его обидели, в общем, звезда ЖК Алтынбек Сулайманов прокомментировал пост, что привело к пикировке.

Алтынбек Сулайманов: Берадор Сманович, мы знаем, что вы идете от партии состоятельных людей. Вы тоже можете пополнить ряды депутатов без электората. Цыплят по осени считают.

Бек Борбиев: К слову, о цыплятах… Вы изменили цвет партии в цвет цыпленка. Надеемся, что теперь изменится и цель партии – служить народу, а не пытаться попасть во власть любыми способами. Удачи на предстоящих выборах.

Алтынбек Сулайманов: Есть депутаты, у которых избирателей немного. Но нельзя сказать, что их вовсе нет. А бывают ли певцы без поклонников? Бывают певцы, у которых немного поклонников.

Бек Борбиев: Алтыке, мы знаем, что особенно в «Бир Боле» полно депутатов без электората. Возможно у них много денег… Если рассматривать по принципу голоса, возможно, деньги – это правильный выбор. То, что денежные управляют парламентом страны и делают что хотят, – это факт. Тут ничего не поделаешь… Но в один день могут туда прийти и те, кто не располагает деньгами…

Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 3