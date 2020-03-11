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Закроют ли школы Кыргызстана на карантин из-за коронавируса? Ответ Минздрава 

Многие культурно-массовые мероприятия уже отменили

В Кыргызстане школы и детские сады не будут закрывать на карантин из-за опасности коронавируса. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

- Образовательные учреждения не будут прекращать работу, так как в республике нет случаев заражения коронавирусом, - пояснили там.

Между тем в Кыргызстане из-за опасности коронавируса отменили массовые гуляния на Нооруз и прочие мероприятия, собирающие большое количество людей

Кроме того, как стало известно Vesti.kg, отменены концерты в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова.

- Решение принято Министерством культуры, Минздрав лишь давал рекомендацию ограничить проведение культурно-массовых мероприятий по опыту соседних стран, - ответили в МЗ КР.     

На сегодняшний день известно, что в 104 странах мира имеются подтвержденные случаи коронавируса. Заразились более 109 тысяч человек.

Источник: vesti.kg

           

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