Закроют ли школы Кыргызстана на карантин из-за коронавируса? Ответ Минздрава 

Многие культурно-массовые мероприятия уже отменили
В Кыргызстане школы и детские сады не будут закрывать на карантин из-за опасности коронавируса. Об этом Vesti.kg сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.
- Образовательные учреждения не будут прекращать работу, так как в республике нет случаев заражения коронавирусом, - пояснили там.
Между тем в Кыргызстане из-за опасности коронавируса отменили массовые гуляния на Нооруз и прочие мероприятия, собирающие большое количество людей
Кроме того, как стало известно Vesti.kg, отменены концерты в Кыргызской национальной филармонии им. Т. Сатылганова.
- Решение принято Министерством культуры, Минздрав лишь давал рекомендацию ограничить проведение культурно-массовых мероприятий по опыту соседних стран, - ответили в МЗ КР.
На сегодняшний день известно, что в 104 странах мира имеются подтвержденные случаи коронавируса. Заразились более 109 тысяч человек.
Источник: vesti.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!