(Видео) Ведущий американского канала поздравил Валентину Шевченко с днем рождения на кыргызском языке 

Поздравление чемпионка UFC получила в прямом эфире
Ведущий известного в США спортивного телеканала ESPN Ариель Хелуани поздравил кыргызстанку, действующую чемпионку UFC в наилегчайшей весовой категории Валентину Шевченко с днем рождения на кыргызском языке. Видео поздравления она выложила на своей странице в Instagram.
В прямом эфире ведущий произнес «Туулган кунун менен». В ответ Шевченко поблагодарила журналиста.
Источник: vesti.kg
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