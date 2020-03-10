(Видео) Ведущий американского канала поздравил Валентину Шевченко с днем рождения на кыргызском языке

Поздравление чемпионка UFC получила в прямом эфире

Ведущий известного в США спортивного телеканала ESPN Ариель Хелуани поздравил кыргызстанку, действующую чемпионку UFC в наилегчайшей весовой категории Валентину Шевченко с днем рождения на кыргызском языке. Видео поздравления она выложила на своей странице в Instagram.

В прямом эфире ведущий произнес «Туулган кунун менен». В ответ Шевченко поблагодарила журналиста.

Источник: vesti.kg