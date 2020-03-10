Участницы марша 8 марта написали в ГКНБ заявление на милиционеров

Участницы сорванного 8 марта марша за права женщин написали в ГКНБ заявление на сотрудников УВД Свердловского района.

Участницы сорванного 8 марта марша за права женщин написали в ГКНБ заявление на сотрудников УВД Свердловского района. Об этом на странице в Facebook написала одна из участниц Савия Хасанова.

По ее словам, заявление написали еще восемь человек. “Мы написали заявления на незаконные действия сотрудников УВД Свердловского района, которые превысив свои служебные полномочия, принудительно доставили нас в отделение и сорвали марш. Если вы тоже пострадали от незаконных действий этих милиционеров, пишите заявления. Давайте не оставим их действия безнаказанными. Все те, кто отдавал приказы, должны ответить за нарушение законов”, – призвала Хасанова.

Напомним, что 8 марта должен был состоятся марш против насилия. Организаторы планировали начать акцию в 12:00 с площади Победы, но неизвестные парни в колпаках сорвали марш. Затем участников марша задержали и доставили УВД Свердловского района. Позднее их отпустили.

Милиция сообщила, что нашла провокаторов. В правительстве осудили действия милиции во время марша 8 марта.

Сегодня, 10 марта, в Бишкеке возле памятника Уркуе Салиевой прошел мирный митинг против насилия в отношении женщин. На мероприятие собралось около 500 человек, возмущенные произошедшим 8 марта.

Источник: reporter.kg