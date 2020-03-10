(Видео) В акции против насилия приняли участие около 400 человек

Сегодня в Бишкеке завершилась акция против насилия в отношении женщин.

Возле памятника «Борцам революции» собрались более 400 участников. Модераторы встречи Атай Самыйбек и Сайкал Жумалиева сообщили, что 8 марта участницы Женского марша солидарности подверглись нападению, после чего их задержала милиция.

«Это и стало причиной нашего собрания», - сказал Атай Самыйбек.

Источник: Акипресс