(Видео) В акции против насилия приняли участие около 400 человек

Сегодня в Бишкеке завершилась акция против насилия в отношении женщин.
Возле памятника «Борцам революции» собрались более 400 участников. Модераторы встречи Атай Самыйбек и Сайкал Жумалиева сообщили, что 8 марта участницы Женского марша солидарности подверглись нападению, после чего их задержала милиция.
«Это и стало причиной нашего собрания», - сказал Атай Самыйбек.
Источник: Акипресс
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