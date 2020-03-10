В Баткене построят логистический центр за 46,5 млн сомов

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 марта, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с инфраструктурными и сельскохозяйственными проектами в регионе.
Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 марта, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с инфраструктурными и сельскохозяйственными проектами в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.
В частности Жээнбеков ознакомился с проектами по строительству логистического центра, молокоперерабатывающего предприятия, предприятия по переработке урюка, стекольного завода, железобетонного завода и убойного цеха в городе Баткен.
Все эти проекты предполагается реализовать на территории промзоны города Баткен.
Отмечено, что общая стоимость проекта по строительству логистического центра в городе Баткен составляет 46,5 млн сомов. На его строительство предполагается частично привлечь средства Российско-Кыргызского фонда развития. Завершение проекта планируется в 2021 году, указанный логистический центр позволит хранить до 1000 тонн различной продукции.
Завершение строительства предприятия по переработке урюка намечено на текущий год, молокоперерабатывающего предприятия, стекольного завода и убойного цеха на 2021 год, железобетонного завода на 2022 год.
В беседе с местными жителями глава государства подчеркнул важность поддержки предпринимателей на местах и создания соответствующей инфраструктуры для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, повышения конкурентоспособности продукции местных производителей, ее качества.
Жээнбеков подчеркнул, что в рамках регионального развития работа над открытием предприятий, созданием новых рабочих мест в регионах и улучшением условий для вывода отечественной продукции на экспорт будет активно продолжена.
Далее глава государства осмотрел дорожную технику, передаваемую в рамках проекта «Программа улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии» при содействии Всемирного банка.
Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Всемирному банку за содействие в реализации данного проекта. Всего было передано 46 единиц дорожной техники на сумму порядка 3 млн долларов США.
Как было отмечено, улучшение дорожной инфраструктуры, строительство и реконструкция автодорог является неотъемлемой частью регионального развития страны.
Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что модернизация транспортной сети создаст условия для раскрытия экономического потенциала регионов.
Источник: reporter.kg
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