В Баткене построят логистический центр за 46,5 млн сомов

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 марта, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с инфраструктурными и сельскохозяйственными проектами в регионе.

Президент Сооронбай Жээнбеков сегодня, 10 марта, в рамках рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с инфраструктурными и сельскохозяйственными проектами в регионе. Об этом сообщает пресс-служба главы государства.

В частности Жээнбеков ознакомился с проектами по строительству логистического центра, молокоперерабатывающего предприятия, предприятия по переработке урюка, стекольного завода, железобетонного завода и убойного цеха в городе Баткен.

Все эти проекты предполагается реализовать на территории промзоны города Баткен.

Отмечено, что общая стоимость проекта по строительству логистического центра в городе Баткен составляет 46,5 млн сомов. На его строительство предполагается частично привлечь средства Российско-Кыргызского фонда развития. Завершение проекта планируется в 2021 году, указанный логистический центр позволит хранить до 1000 тонн различной продукции.

Завершение строительства предприятия по переработке урюка намечено на текущий год, молокоперерабатывающего предприятия, стекольного завода и убойного цеха на 2021 год, железобетонного завода на 2022 год.

В беседе с местными жителями глава государства подчеркнул важность поддержки предпринимателей на местах и создания соответствующей инфраструктуры для вывода отечественной продукции на зарубежные рынки, повышения конкурентоспособности продукции местных производителей, ее качества.

Жээнбеков подчеркнул, что в рамках регионального развития работа над открытием предприятий, созданием новых рабочих мест в регионах и улучшением условий для вывода отечественной продукции на экспорт будет активно продолжена.

Далее глава государства осмотрел дорожную технику, передаваемую в рамках проекта «Программа улучшения дорожных путей сообщения в Центральной Азии» при содействии Всемирного банка.

Сооронбай Жээнбеков выразил благодарность Всемирному банку за содействие в реализации данного проекта. Всего было передано 46 единиц дорожной техники на сумму порядка 3 млн долларов США.

Как было отмечено, улучшение дорожной инфраструктуры, строительство и реконструкция автодорог является неотъемлемой частью регионального развития страны.

Президент Сооронбай Жээнбеков добавил, что модернизация транспортной сети создаст условия для раскрытия экономического потенциала регионов.

Источник: reporter.kg