Ограбили дом Эркина Тентишева?

Есть такой бизнесмен, партийный лидер, глава рода солто Эркин Тентишев.

Есть такой бизнесмен, партийный лидер, глава рода солто Эркин Тентишев. В одно время он по уместным и неуместным поводам аплодировал и говорил: «Мы поддерживаем курс Атамбаева». Этот человек активизировался, желает участвовать в осенних выборах и стать депутатом. Знающие люди говорят, что денег у него куры не клюют. Слышали, что недавно вор забрался к нему в дом и забрал миллион «зеленых». Говорят, он замял дело, не стал писать заявление в правоохранительные органы по факту кражи. Интересно, сколько денег на счету в банках у Тентишева, если он держит у себя дома наличкой миллион долларов?

Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 3