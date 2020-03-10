(Видео) Участники антимитинга: «Правильно, что вас избили 8 марта, надо было закидать камнями! Мутанты!»

Женщины, выступившие против мирной акции, потребовали, чтобы Роза Отунбаева покинула страну

В Бишкеке завершился мирный митинг, посвященный правам женщин, на котором собрались граждане, возмущенные срывом марша 8 марта.

На акции были замечены люди в национальных нарядах, выступившие против идей и лозунгов сегодняшнего собрания.

Одна из них Пазилат Тажибаева, представившаяся правозащитницей из Баткенской области и преподавателем на пенсии, заявила, что мужчины, напавшие на участниц марша 8 марта, были правы.

«Я видела акцию по телевизору и я недовольна. 8 марта участниц марша избили члены «Кырк чоро». И правильно сделали. Мужчины должны управлять женщинами. О каких правах они здесь говорят? Никто никого не ущемляет. Если и были случаи, то пусть обращаются к правозащитникам», - сказала она.

Кроме того, она выразила недовольство в связи с прошедшей ранее выставки «Feminnale».

«В музее ИЗО прошла выставка, где показали голую девушку. Когда кыргызы так раздевались? Мы считали Розу Отунбаеву своим лидером, а она выступила в их защиту. Пусть она и те, кто организовали мероприятие, покинут страну», - сказала Тажибаева.

Сегодняшний митинг также посетила заслуженный деятель культуры, акын Бубайша Арстанбекова

«Я не специально пришла на митинг, а просто проходила мимо. Но об акции я знала и в социальных сетях высказывала свое мнение.

Здесь есть три момента. Действительно, есть нарушение прав женщин, их убивают, сжигают. Но используя это, 8 марта портить праздник женщинам - неправильно. Взяв транспаранты, трансгендеры и лесбиянки начали скандировать, что не будут рожать, наливать чай и так далее. Это тоже неправильно.

Выйдет она замуж или нет - это ее личное дело. Заявлять об этом всему обществу не нужно. Поэтому я думаю, что президент должен дать свою оценку.

Власти должны вести работу по защите прав женщин. А те, чьи права ущемляют, пусть заявляют о своих проблемах в правоохранительные органы и в рамках закона решают проблему», - отметила она.

Жипаргуль Барбыбаева, представившаяся членом объединения «Ала-Тоо айымдары»,

вступила в словесную перепалку с участниками акции.

Напомним, что она вместе с другими активистками ранее подошла к площадке, где выступали модераторы, чтобы сделать заявление. Но участники митинга за права женщин выгнали их с криками «Уят!»

Уже находясь в стороне от толпы, она продолжила свое выступление и заявила, что они написали заявление в милицию с просьбой арестовать участников мирного марша 8 марта.

«Вы говорите, что на вас напали в день марша. Вас надо было закидать камнями. Если не хотите сохранять наши традиции, уезжайте в другие страны. Мы купим вам билеты!», - говорит она.

Барыбаева вместе с тем пригрозила, что они установят адреса каждого участника сегодняшнего митинга и будут проводить разъяснительные работы в каждом доме.

Неподдельное возмущение выразил и мужчина, представившийся Саматом. Он заявил, что 8 марта на мирный марш выходили не женщины, а мутанты.

Источник: vesti.kg