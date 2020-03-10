 (Видео) Роза Отунбаева: Я как участница двух революций знаю, к чему все идет

Экс-президент переходного периода полагает, что руководство МВД обязано уйти в отставку
Милиция должна понести ответственность за разгон мирного марша за права женщин в Бишкеке, а руководство МВД обязано уйти в отставку. Таким мнением во время проведения акции за права женщин поделилась экс-президент переходного периода Роза Отунбаева.
- Мы десятки лет шли к демократии, у нашей страны нет никаких достижений кроме имиджа, но и на него бросили тень, - сказала она. - Гражданское общество считает непростительным то, как поступили с женщинами во время проведения мирного марша. Какая-то из ветвей власти должна уже поднять этот вопрос.
Отунбаева добавила, что народ должен сделать выводы из нынешних действий властей.
- Я была участницей двух революций и знаю, к чему все идет, - отметила она. - Мы уже проходили это. Народ должен противостоять этому. Скоро придут новые депутаты. Они должны понимать, что такие действия для будущего нашей страны неприемлемы.
Источник: vesti.kg
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