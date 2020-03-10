(Видео) Ширин Айтматова на митинге: Молодежь КР не желает жить в обществе, где не уважают права женщин

«Ни одна женщина во власти не отреагировала на происходящее 8 марта»

Молодежь Кыргызстана не желает жить в обществе, где не уважают права женщин. Об этом на сегодняшней мирной акции в Бишкеке сообщила корреспонденту Vesti.kg экс-депутат ЖК Ширин Айтматова.

«Прочла в соцсетях, что произошли задержания и нападения. В воскресенье я взяла двух дочерей, и мы поехали в Ленинское РУВД с целью поддержать задержанных. Все то, что случилось, и то, как международные СМИ отреагировали на марш, - не та дорога, на которой должен находиться Кыргызстан. Мы отклоняемся от демократических ценностей, от уважения прав человека. Думаю, что идут тенденции к тому, когда люди спекулируют национальными ценностями с целью удержать власть. Молодежь Кыргызстана не желает жить в обществе, где не уважают женщин. Ни одна депутатка, ни одна женщина во власти не отреагировали 8 марта. Они не приехали посмотреть на то, что происходит с задержанными женщинами», - сказала Айтматова.

Источник: vesti.kg