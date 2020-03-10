(Видео) На мирной акции за права женщин в Бишкеке едва не завязалась потасовка 

Женщины, пришедшие на митинг в национальной одежде, попытались сорвать собрание.
Женщины, пришедшие на митинг в национальной одежде, попытались сорвать собрание. Провокаторов вывели из толпы с криками «Уят!»
Женщины, пришедшие сегодня на мирную акцию в национальной одежде, попытались сорвать мероприятие.
Провокаторши подошли к площадке, где выступали модераторы, чтобы сделать заявление. После чего участники митинга за права женщин выгнали их с криками «Уят!».
Сотрудники милиции вывели этих женщин из толпы. К ним подбежала активистка и крикнула им в лицо: «Уят». Женщина в элечеке в ответ попыталась ударить обидчицу.
Источник: vesti.kg
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