(Видео) Женский марш. Озбек ажы Чотонов заявил, что права женщин в Кыргызстане, наоборот, улучшились

Религиозный деятель посчитал, что сегодняшняя акция в Бишкеке является гей-парадом

Глава бишкекского исламского религиозно-нравственного центра «Источник истины» Озбек ажы Чотонов на сегодняшнем мирном митинге за права женщин в Бишкеке заявил Vesti.kg, что пришел, дабы выступить против геев.

По его словам, журналисты портала «Элдик-Медиа» якобы сообщили ему, что возле памятника Уркуе Салиевой проходит гей-парад.

- Я против геев, а женщины пусть кричат сколько хотят, - прокомментировал он. - Кому нужны такие женщины-королевы, которые хотят сами себя обеспечивать? Мы должны противостоять им. До этого испортили наших девушек, теперь хотят испортить наших мальчиков.

Чотонов всерьез убежден, что на сегодня права женщин в Кыргызстане только улучшились.

- Есть такие случаи, когда были нарушены права мужчин, и они обращались в милицию, - заключил он.

Источник: vesti.kg