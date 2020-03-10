(Видео) Тата Улан на мирной акции: Неправильно, когда женщин избивают до синяков

Известный певец отметил, что защита прав женщин во многом зависит от воспитания мужчин

Отечественный исполнитель Тата Улан посетил сегодняшнюю мирную акцию в защиту прав женщин в Бишкеке. Он объяснил, в каком случае права матерей, жен и дочерей перестанут ущемляться.

«У нашего народа всегда были собственные традиции. Мы сейчас живем в 21 веке. Мы, кыргызы, всегда защищали права женщин и защищаем их по сей день. То, как мы бережем женщин, говорит о менталитете. У нас есть свое восприятие места женщины. Место женщины - не плохое выражение. Место женщины у нас, в первую очередь, - это мать. У каждого из нас есть мама, которую мы ценим. Наш кочевой народ испокон веков ценил матерей. Неправильно, когда женщин избивают до синяков. На мой взгляд, для того чтобы защитить права женщины, мужчина в первую очередь должен быть воспитанным. Только в этом случае он будет оберегать свою жену, мать, дочерей. Я не хочу хвастаться, но хочу рассказать, как защищаю свою семью. Дай бог, моя жена не работает, сидит дома. Но при этом не хочу никак ущемлять ее права. Это мое достоинство. Я должен заботиться о любимом человеке», - сказал Тата Улан.

Источник: vesti.kg