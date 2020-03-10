Жээнбеков: Обеспечение чистой водой отдаленных городов и районов — приоритет госполитики

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках двухдневной рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Баткен».

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков сегодня в рамках двухдневной рабочей поездки в Баткенскую область ознакомился с ходом реализации проекта «Реабилитация системы водоснабжения и канализации в городе Баткен». Об этом сообщает отдел информационной политики аппарата президента КР.

Отмечено, что проект осуществляется при содействии Европейского банка реконструкции и развития.

Директор Государственного агентства водных ресурсов при правительстве КР Кокумбек Таштаналиев сообщил, что все необходимые строительные работы в рамках проекта предполагается завершить в августе текущего года.

В рамках реализации проекта построено новое здание муниципального предприятия «Таза суу» города Баткен, приобретена необходимая техника и оборудование, на стадии завершения находится строительство новых канализационных систем.

На сегодняшний день город Баткен обеспечен чистой питьевой водой на 60%. С завершением проекта, его обеспеченность чистой водой повысится до 98%.

Жээнбеков в беседе с местными жителями особо отметил, что обеспечение чистой водой отдаленных городов и районов является приоритетом государственной политики регионального развития и одним из главных его предвыборных обещаний.

Подчеркнул, что вопросы обеспечения чистой питьевой водой тесно взаимосвязаны с вопросами развития регионов, так как это создаёт предпосылки для привлечения инвестиций на места, создания новых рабочих мест и сокращения внутренней миграции.

Глава государства заверил, что до конца 2024 года по всей стране поэтапно будет решён вопрос обеспечения населения чистой питьевой водой.

Президент призвал местные власти и профильные государственные органы продолжить активное сотрудничество с международными партнерами по развитию в данном направлении.

Напомним, что за последние годы 107 сел страны были обеспечены чистой водой. Составлен список из 588 сел, для которых определены источники финансирования, в том числе за счёт международных финансовых институтов. До 2024 года в 715 сёлах необходимо завершить строительство систем питьевого водоснабжения, обновить существующую инфраструктуру. На реализацию проектов по обеспечению населения чистой водой ежегодно выделяются финансовые средства из республиканского бюджета и ведётся активная работа по привлечению инвестиций международных партнеров по развитию.

Источник: Кабар