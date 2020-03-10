От привычки никуда не деться?

Найдется ли человек, который поставит на место сотрудницу Министерства образования и науки Риту Карасартову?
Найдется ли человек, который поставит на место сотрудницу Министерства образования и науки Риту Карасартову? Что она делает среди связавшихся с западными деньгами, не имеющими национального достоинства женщинами, не получившими разрешение на проведение мирного митинга? До этого она могла быть среди них, так как не состояла на государственной должности. А кто поверит в то, что она будет защищать права женщин, состоя на государственной должности? Разве от их митинга права женщин начали защищаться лучше? Куда смотрит министр образования Исаков? Мог бы проследить за своими подчиненными. На государственную должность следовало бы назначать сотрудник, а не митингующий.
Источник: газета «Факты.kg» №9 от 10.03.2020 / стр. 3
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