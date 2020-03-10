Дело экс-судьи Джаркеевой. Суд поднял вопрос о повторном допросе Воинова

Сегодня, 10 марта, в Первомайском районном суде продолжается процесс над экс-судьей Свердловского районного суда Эльвирой Джаркеевой.

Поступило заявление о невозможности допроса свидетеля Воинова. В свою очередь сторона обвинения заявила ходатайство.

«18 февраля судом было удовлетворено ходатайство о вызове в зал Воинова. При этом все участники дали своё согласие. Это было оформлено протокольно. 3 марта Воинов и его адвокат заявили, что Воинов не может быть допрошен в связи с тем, что он заключил соглашение со следствием. Мы это подтверждаем. На основании этого дело было выделено в отдельное производство. Заявленные доводы адвоката Воинова мы считаем необоснованными и надуманными», - сообщили представители стороны обвинения.

Прокурор также добавил, что выделенное уголовное дело не является засекреченным.

Судья удалился в совещательную комнату

Напомним, Джаркеевой предъявлены обвинения по статьям 304 «Злоупотребление должностным положением» и 328 «Вынесение заведомо неправосудного приговора, решения или иного судебного постановления» УК КР в старой редакции.

Джаркеева в бытность судьи, действуя в сговоре и в интересах преступной группы, в целях завладения имуществом одной из стройкомпаний вынесла ряд незаконных судебных решений.

Источник: Кабар