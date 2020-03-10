Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Баткенскую область

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны.
Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 10 марта, глава государства с двухдневной рабочей поездкой вылетел в Баткенскую область, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.
В ходе поездки Жээнбеков ознакомится с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой, расширению ирригационных сетей, а также с реализацией инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов.
Кроме того, осмотрит состояние образовательных, социальных и культурных объектов Баткенской области.
Президент также проведет встречу с жителями Лейлекского района.
Напомним, в феврале текущего года глава государства посетил Ысык-Атинский район Чуйской области.
Источник: Кабар
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!