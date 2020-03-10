Президент Сооронбай Жээнбеков с рабочей поездкой посетит Баткенскую область

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны.

Президент Кыргызстана Сооронбай Жээнбеков продолжает рабочие поездки по регионам страны. Сегодня, 10 марта, глава государства с двухдневной рабочей поездкой вылетел в Баткенскую область, сообщает отдел информационной политики аппарата президента.

В ходе поездки Жээнбеков ознакомится с ходом реализации проектов по обеспечению населения чистой водой, расширению ирригационных сетей, а также с реализацией инфраструктурных и сельскохозяйственных проектов.

Кроме того, осмотрит состояние образовательных, социальных и культурных объектов Баткенской области.

Президент также проведет встречу с жителями Лейлекского района.

Напомним, в феврале текущего года глава государства посетил Ысык-Атинский район Чуйской области.

Источник: Кабар