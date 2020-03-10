Лидер «Кырк чоро» заверил, что они решили измениться. Незаконные акции и агрессия останутся в прошлом

Руслан Адылов рассказал, как они решили улучшить репутацию скандального движения
Общественное объединение «Кырк чоро» планируют вести благотворительную деятельность. Об этом в беседе сообщил лидер движения Руслан Адылов.
По его словам, сегодня к объединению некоторые граждане относятся негативно, так как ранее за членами движения были замечены незаконные акции.
- До того, как я стал лидером «Кырк чоро», ранее были замечены негативные действия членов данного движения, мы это признаем, - сказал Адылов. - К примеру, когда они вломились в караоке в «Таатане». Они не имели права взламывать двери и вторгаться на частную территорию. Тогда ребята все делали на эмоциях, но я не могу брать ответственность за них и говорить, что и для чего они делали.
С целью изменить ситуацию члены «Кырк чоро» решили заняться благотворительностью.
- Сейчас хотим исправить это и изменить отношение людей к объединению, - пояснил Адылов. - В истории «Кырк чоро» были героями. Сегодня, прикрываясь этим именем, люди не должны творить беспредел. Раз уж мы баатыры, то лучше будем думать о народе и займемся добрыми делами. Мы не хотим сеять хаос, мы планируем заниматься благотворительностью, вносить вклад в развитие страны. У нас нет финансирования, но очень много молодых парней, которые готовы помочь. То есть вдруг кому-то нужна помощь, тот же ашар, можно сказать.
Ранее в интервью Руслан Адылов также заявил, что в кыргызском менталитете есть авторитарный взгляд.
- Нам нужно отходить от мнения, что мужчина главный, а женщина сидит дома, - говорит он. - Сегодня мы видим, что это неправильная позиция.
Напомним, накануне Адылов сообщил Vesti.kg, что напавшие на женщин на площади Победы мужчины не являются членами их движения.
Источник: vesti.kg
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