ГУВД не исключает провокаций на мирном митинге сегодня

ГУВД Бишкека не исключает провокаций во время мирной акции возле памятника Уркуе Салиевой.
Об этом сообщает пресс-служба управления.
«Как показывает анализ, социальные сети пестрят агрессивными призывами против организаторов собрания граждан», — отмечают в ГУВД.
Столичная милиция призывает горожан не поддаваться возможным провокациям. Организаторов митинга — строго соблюдать нормативно-правовые акты и законы КР, не мешать общественной жизни горожан и гостей столицы.
«Милиция будет нести службу согласно функциональным обязанностям и обеспечивать безопасность граждан», — говорится в сообщении.
Напомним, что 8 марта должен был состоятся марш против насилия. Организаторы планировали начать акцию в 12:00 с площади Победы, но неизвестные парни в колпаках сорвали марш. Затем участников марша задержали и доставили УВД Свердловского района. Позднее их отпустили.
Милиция сообщила, что нашла провокаторов.
После этого неравнодушные граждане решили провести мирную акцию у памятника Уркуе 10 марта. Акция будет мирной и пройдет под хештегами #нетнасилию, #аялукуктарыадамукуктары и #ayalukuk.
Источник: reporter.kg
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