Кыргызский язык доконают «киргизы»

Итак, они хотят сохранить русский язык-свой хлеб-на высоком уровне и в дальнейшем, тем самым обеспечить свое превосходство над кыргызским языком.

Конечно, это–природный инстинкт, как говорится, для самосохранения и защиты своей среды. Но перехлест налицо.

Кто покупает их газеты, кто обогащает их, кто позволяет им беситься?.. Да мы же сами. Мы все говорим на русском языке, в этом нет ничего плохого. Однако, молодежь не понимает, как стыдно не говорить на родном языке, а говорить на русском.

Когда мы достигнем уровня понимания постыдности подобного явления, не укладывающего в рамки культуры? Если мы очень сильно не постараемся, положение государственного языка ухудшится, и он совсем потеряет свое место. А что же надо делать, если никто не хочет говорить на кыргызском языке?!

Тогда мы объявим государственным языком другой язык, которым пользуется большинство народа. Вот так… Такого положения нет ни в одной республике СНГ.

Кстати, дорогой Ырыскельди, возьми с собой советника Топчубека, обойдите вдвоем страны зарубежья! Даже глядя на соседей, мы никак не смущаемся. Сначала съездите в Украину в качестве обмена опытом, возьмите их законы по государственному языку, указы, постановления. Не забудьте об указе, накладывающем запрет на русский язык на телевидении и радио. Оттуда заверните в Узбекистан, соберите там документы, показывающие, как Правительство развивает государственный язык. Заодно посмотрите, есть ли в Олий Мажлисе (парламент Узбекистана-прим.gezitter.org) хоть один депутат, не знающий узбекского языка.

На выезде загляните в Казахстан, исследуйте, как там заботятся о казахском языке. По возвращении домой позвоните в Москву, услышьте, есть ли в Государственной Думе депутат, не знающий русского языка. И в соответствии с этими фактами, напишите сравнительные варианты развития государственного языка. Если и тогда найдутся противники, ответьте: «Направляйте свои претензии руководителям Украины, Узбекистана, Казахстана. Там дело обстоит так». Разве бывает государство, не защищающее свои интересы? Да, у тех, кто оскаливает зубы, высокий уровень, крошек не оставят. Это тоже –следствие нашей слабости…

«У кроткого народа врагов много, у пустоши хозяев много». В конце концов, и эту сторону надо будет взять в руки. Оказывается, через границу Израиля не впускают без знания языка иврит. В Германии не предоставляют работу не знающим немецкого языка. Эстония ликвидировала школы на других языках. И никто нигде не называет их националистами. И у нас, похоже, потихоньку начались сдвиги. Впервые в истории премьер-министр провел совещание на государственном языке.

Спикер Кельдибеков напомнил: «Ответы на вопросы давать на государственном языке, чтобы было понятно сельским жителям. У нас есть переводчики». Мы были рады этому. Таких слов до этого не говорил никто- ни Усубалиев, ни покойный Масалиев, ни Акаев, ни Бакиев. Некоторые из них преследовали карьерный интерес. Во времена Усубалиева в столице было 50 русских школ и только одна кыргызская.

Этот человек «выслуживался» перед Москвой, подавая рапорты по выполнению планов и отчетов, издалека привозил специалистов, давал им жилье, работу, и полностью отдал столицу под «оккупацию» русских. Русские тетки с задницами с жернова, сидя в отделах кадров, не принимали на работу кыргызов, мотивируя: «прописки у тебя нет».

Что касается Оша, то обком за взятки распродал все торговые точки, предприятия, «хлебные» места и позволил узбекам «оккупировать» город. Это – исторический факт. Статистика. Так мы прожили времена, когда стали теряться наши язык и дома. Мы все были пастухами. Да, кстати, один пастух был даже Президентом, он был хорошим человеком. Ну, а как же, баранов же должен пасти пастух, а не свинопас. Мы не в состоянии быть даже как один район лезгинцев. Все наши проблемы, покружив, возвращаются к нам же самим, о чем плакал покойный Салижан Жигитов: «а, может быть, все проблемы от нашей простоватости и лености?» Кто говорит: «Как хорошо лежать на боку!» Мы. Кто такому поднесет еду, нальет водку? Кто говорит: «яблоко созрей, упади мне в рот»? А если яблоко упадет не в рот, а под ноги, надо же за ним наклониться? Нет, мы не согласны, будем сидеть с открытым ртом и глядеть в небо. А что там есть, на небе? Нам надо признать это и наконец продрать глаза. Ладно, мы уже стали пищей для нападок других, которые будут продавливать свое превосходство. Конечно, это тоже наносит ущерб нашему сердцу и языку. Оказывается, в Европе большинство народа говорит на двух-трех языках. Мы тоже можем научиться говорить по-английски. В одном районе Израиля живут лезгинцы, которые говорят: «наш родной язык- лезгинский, государственный язык – иврит, международный язык – английский, и мы на всех этих языках свободно говорим».

А почему мы не можем быть как они? И тогда найдутся противники: «нет, я буду говорить только по-русски, а другому языку учиться не хочу». Это–его дело, обидится-пусть идет куда хочет, то есть пусть «едет в Талас»…

Источник: газета "АЛИБИ"№15 от 08.03.2011/ стр. 11