Коронавирус: Туркменистан отказался пропускать кыргызстанских водителей

Туркменистан передал официальную ноту об отказе пропустить кыргызстанских водителей через свою территорию.

Туркменистан передал официальную ноту об отказе пропустить кыргызстанских водителей через свою территорию. Об этом в эфире «Биринчи радио» сообщила вице-премьер-министр Алтынай Омурбекова.

Ранее, 6 марта, на пресс-конференции в агентстве «АКИпресс» глава комитета транспорта и логистики Маткерим уулу Талантбек сообщал, что кыргызстанские дальнобойщики, которые перевозят грузы, не могут выехать с территории Ирана. По последней информации, 76 кыргызстанских водителей на 76 фурах с 18 февраля находятся на территории Ирана по причине закрытия границы Туркменистаном. Эти цифры обновляются, продолжается уточнение информации.

«Туркменистан принимает меры так же, как и мы. Страна закрыла границу с Ираном. Они сообщают, что не дадут нашим водителям транзитную дорогу», — сказала Омурбекова.

По информации Омурбековой, продолжаются переговоры с Азербайджаном и Россией.

Кыргызстанские водители, которые не могут выехать с территории Ирана, выслали изданию «Баракелде» видео о текущей ситуации. Они просят руководство страны помочь им выехать с территории Ирана.

Как отмечают дальнобойщики, заканчивается топливо, не осталось продуктов питания. Тамошние магазины закрыты. По их словам, они ожидают консула Кыргызстана в Иране.

«Просим нам помочь отсюда выехать», — говорят водители.



Источник: Баракелде