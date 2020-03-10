Коронавирус: результаты анализа прибывшего из Японии кыргызстанца отрицательные

Результаты анализа кыргызстанца, который был членом экипажа круизного лайнера Diamond Princess в Японии, отрицательные.

Об этом сегодня, 9 марта, сообщили в пресс-службе Министерства здравоохранения.

Кыргызстанец прибыл в Бишкек сегодня, 9 марта. Его сразу доставили в обсервацию и взяли анализы.

«Согласно алгоритму действий, утвержденных Министерством здравоохранения, он будет на карантине 14 дней. Повторный анализ на коронавирус будет взят на 13-й день», — говорится в сообщении.

По данным Минздрава, кыргызстанец был госпитализирован в военный госпиталь в Токио 15 февраля, находился под наблюдением до 29 февраля.

До этого Министерство иностранных дел сообщало, что по результатам взятого вечером 26 февраля анализа, у кыргызстанца были выявлены легкие признаки болезни. После лечения и отрицательного результата анализа он был выписан из госпиталя в Японии.

Источник: Баракелде