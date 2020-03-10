В Бишкеке проводят дезинфекцию маршруток

В целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, сотрудники центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) проводят дезинфекционную обработку маршруток.

В целях профилактики инфекционных заболеваний, в том числе коронавирусной инфекции, сотрудники центра государственного санитарно-эпидемиологического надзора (ЦГСЭН) проводят дезинфекционную обработку маршруток. Об этом сообщили в пресс-службе мэрии Бишкека.

Спецобработку прошли более 250 маршруток. Дезинфекция продолжается.

Отметим, что автобусы и троллейбусы также проходят ежедневную тщательную санитарную очистку и дезинфекцию: поручни, ручки сидений, руль, панели и входные двери обрабатываются раствором однопроцентного хлорамина. Проводится дополнительный инструктаж водителей и сотрудников автомойки, на конечных остановках обеспечивается воздушно-тепловой режим с максимальным проветриванием салонов автобусов и троллейбусов.

Водители, не прошедшие медицинский осмотр, с температурой и симптомами ОРВИ, на линию не выходят.

Источник: Элгезит