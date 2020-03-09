Лидер «Кырк Чоро»: Когда провокаторы напали на участниц женского марша, мой заместитель был растерян и стоял в сторонке

Руслан Адылов рассказал, планируют ли члены национально-патриотического движения посетить завтрашний митинг за права женщин

Агрессивные мужчины в ак калпаках, напавшие 8 марта на участниц марша за права женщин в Бишкеке, не являются членами «Кырк чоро». Об этом в интервью Vesti.kg заявил лидер указанного движения Руслан Адылов.

По его словам, члены объединения действительно присутствовали на марше. Однако он заверил, что они не нападали на активисток и не рвали транспаранты.

Сегодня в соцсетях многие обвиняют «Кырк Чоро» в нападении на женщин, собравшихся на площади Победы

Я занимаю пост исполняющего обязанности лидера «Кырк чоро» около двух месяцев. Сейчас у меня испытательный срок. Вчера я сам был в Иссык-Кульской области. Если бы это были наши ребята, я бы присутствовал там. Я не такой человек, который отправляет людей куда-то, а сам сидит дома. В Бишкек я приехал только вечером. У меня есть заместитель - Мирбек Садыков. За день до акции я разговаривал с ним по телефону и сказал, что пройдет марш, как и в прошлом году. Сказал ему, мол, сходи, но не в качестве провокатора, а просто нужно поприсутствовать. Я ему объяснил, чтобы не было агрессии и рукоприкладства, потому что мы не имеем права совершать такие действия. В уставе «Кырк Чоро» нет ничего противозаконного.

Какая задача была у вашего заместителя на марше?

Я ему сказал сходить, потому что знал, что там могут быть провокаторы от нашего имени. Если власти разрешили провести марш, то почему мы должны быть против акции? Я сказал заместителю, что надо присутствовать там, потому что журналисты могут задать вопросы, и он должен озвучить нашу позицию. Также могут быть и люди, которые спросят «А где Кырк Чоро?». На мероприятии были около 5 членов «Кырк Чоро», и они стояли в сторонке. Когда мужчины напали на участников акции, Мирбек говорит, что сам был растерян, но не бегал в толпе и не рвал плакаты. Даже когда он позвонил мне, у него голос был, будто он напуган. Он сообщил мне, что там разгром, и, по его словам, он стоял в стороне.

Ваше заявление в Facebook о том, что нужно противостоять маршу. Это выглядело как призыв...

Что касается моей публикации в Facebook, то это не было призывом. Это моя личная позиция. Я не знаю, почему люди думают, что это были члены нашего движения. В Кыргызстане много людей со схожими с нами взглядами, но более радикальные. Мы не хотим нарушать закон, и не позволю этого сделать другим членам нашего движения. Сейчас нас поставили в трудное положение. Провокаторы вышли в масках, и тяжело установить, кто это был.

Некоторые пользователи Сети также пишут, что из-за «Кырк Чоро» ак калпак стал символом насилия. Как вы думаете, почему появилось такое мнение?

То, что ак калпак стал символом насилия, может быть мнением одного человека. Сегодня не все негативно к нам относятся. Есть и те, кто поддерживает. И обе стороны можно понять. Но инцидент, который произошел вчера, еще раз отмечу, - это не наших рук дело. Пусть за этот случай отвечают именно те, кто пришел в калпаках, надев маски. Мы не несем ответственность за ак калпак в Кыргызстане. Мы носим его как обычные люди. Нельзя привязывать отдельные случаи, то есть если кто-то совершит грабеж в калпаке, не стоит считать, что нарушена репутация национального головного убора.

Почему вы выступаете против феминизма и ЛГБТ-сообщества?

Феминистические и ЛГБТ-организации завернули вчера все в красивую обертку под названием «права женщин», прикрывшись этим, вышли на марш. А это я считаю лицемерием. Они обманывают общественность.

Сейчас нам нужна стабильность в стране. Даже маленькие митинги играют свою роль. Лучше давайте думать о развитии государства, о привлечении инвесторов. Они не приходят к нам, думая, что в Кыргызстане постоянно напряженная обстановка.

Я против насилия в отношении женщин и не дал бы случиться такому, если бы стал свидетелем. Женщины - нежные, мужчины не должны применять силу в отношении них. Это неправильно. Если бы на марше женщины действительно вышли и говорили о своих правах, то почему я должен быть против этого? Я считаю, что мужчины и женщины не должны ущемлять права друг друга и нужно жить во взаимопонимании.

Феминизм, по моему пониманию, наоборот, рушит права женщин. Потому что женщины будут счастливы тогда, когда в нашей жизни будет гармония.

Веками мужчины и женщины жили, помогая друг другу. В истории всегда было так, что женщины выполняли легкую работу, а мужчины тяжелую: воевали, работали на шахте, сантехниками. Я бы не пожелал женщинам того, чтобы они служили в армии и носили оружие, спускались в шахту, были дальнобойщиками, уставали. Не хотел бы, чтобы моя жена или дочь в вонючих подвалах работали, как сантехники. Такое ощущение, будто феминистки, прикрываясь равноправием, преследуют совершенно другие цели. Зачем женщинам выполнять тяжелую мужскую работу? Но я не говорю, чтобы женщина сидела дома. Сегодня наши женщины работают, открывают свой бизнес. Просто зачем им выполнять тяжелую работу? Ведь даже в природе они разные. У мужчин тестостерон выше, у женщин - эстроген. Пусть мы, мужчины, будем в холоде работать на улице, а женщины находятся в тепле и уюте.

Я выступаю не только против феминизма, но и ЛГБТ. Они сейчас в одной тарелке разместились.

Как предотвратить насилие в отношении женщин?

Сейчас нельзя сказать, что массово нарушаются права женщин. Если бывают случаи, к примеру, как семейное насилие, то человек должен быть наказан в рамках закона.

Чтобы искоренить насилие в семье, по-моему, должны быть созданы институты, воспитывающие наших граждан. В нашем менталитете ранее был авторитарный взгляд. Говорили, мужик должен быть мужиком, а женщина должна сидеть дома. Надо отходить от этого. Мы сейчас видим и понимаем, что это неправильно. Наша задача сейчас - прививать культуру поведения детям, воспитывать их правильно. Возможно, на телеканалах нужно ввести программы, объясняющие правила поведения и т.д. Может, люди нарушают права от того, что просто не знают, что это неправильно.

В наших рядах, насколько мне известно, нет депутатов. Лично я не знаком с народными избранниками и никогда не связывался с ними.

Мы не планируем участвовать на завтрашнем собрании за права женщин. Если собрание незаконное, то правоохранительные органы решат вопрос.

В заключение хочу добавить, что желаю стране мира и развития. Чтобы мужчины и женщины жили в гармонии. Чтобы не ущемляли права никого. Не надо создавать из ниоткуда проблему и бороться с ней.

Источник: vesti.kg