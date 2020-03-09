Правительство запретило массовые мероприятия на Нооруз

Массовые мероприятия, запланированные на 21 марта, отменены.
Массовые мероприятия, запланированные на 21 марта, отменены. Об этом сообщили в пресс-службе правительства.
Решение принято в рамках недопущения проникновения и распространения коронавируса в Кыргызстане.
Ранее в правительстве запретили проводить массовые мероприятия, а гражданам рекомендовали максимально ограничить проведение мероприятий с участием большого числа людей и избегать места массового скопления людей.
После этого о временном закрытии сообщили Театр оперы и балета и Национальная филармония.
Всего в мире с января отмечены более 105 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 3600 человек умерли. Большинство случаев – в Китае, тысячи – в Южной Корее, Италии и Иране. Число инфицированных в Германии, Франции, Испании приближается к тысяче.
Источник: Азаттык
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