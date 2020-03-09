Будет спрос с профсоюзников, выступивших против пожелания Мирбека Асанакунова?

В эти дни внутреннее противостояние в Федерации профсоюзов Кыргызстана дошло до апогея, ситуация ухудшается.
В эти дни внутреннее противостояние в Федерации профсоюзов Кыргызстана дошло до апогея, ситуация ухудшается. Председатель Мирбек Асанакунов пожелал «очищу от облика конюшни благословенное место, превратившееся в очаг интриг, и ушедших налево подозрительных миллионов, дам полноценное право федерации, избавлю от хапуг».
Выступившая против пожелания группа во главе с заместителями со всех сторон терзает его. Если клыкастые силовые органы под началом АКС, напав на горячий след подозрительных миллионов в этом органе, не проведут честных следственных действий, то сейчас напряженная ситуация дошла до опасного конфликтного предела. Еще одно интересное обстоятельство, председатель профсоюзного комитета сотрудников образования и науки Асылбек Токтогулов вдвоем с подчиненным, в прошлом бухгалтером, подозреваются в миллионах (так в источнике), и здесь возникают неясные вопросы. Поэтому, наверное, Совету безопасности надо быстрей дать честную оценку этому органу, и проявить солидарность с реализацией пожелания Асанакунова?
Источник: газета «De факто» №9 от 06.03.2020/стр.3
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