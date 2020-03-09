Турсунбек Акун, экс-омбудсмен: «Сформировали народный совет – «Путь в будущее»

Вчера Турсунбек Акун провел заседание, собрав авторитетных белобородых и синебородых.

Вчера Турсунбек Акун провел заседание, собрав авторитетных белобородых и синебородых. Были обсуждены традиционные весенние митинги, недовольства народа, вопросы восстановления политической стабильности в стране и т.д. Участники собрания выносили на обсуждение свою точку зрения, делились своими соображениями. Мы выехали на место событий и задали вопросы инициатору собрания Турсунбеку Акуну.

— Господин Турсунбек, что вы скажете о сегодняшнем собрании?

— На сегодняшнем мероприятии мы хотели разработать формы сотрудничества с нынешним политическим руководством. Потому что во всех случаях в одностороннем порядке критикуется президент, правительство, парламент, мол, они не справляются с работой. Хорошо, когда звучит критика. В то же время каждый человек не должен ограничиваться критикой, так как может сделать предложение, внести свой вклад. В нашей демократической стране нужны и пикеты, и митинги, но всему свое время. Мы пришли к единому мнению по этому вопросу.

— Что скажете конкретно о себе?

— Как инициатор собрания я рассказал о планах по открытию сайта, где на глазах общественности будет проводиться мониторинг различных проектов и концепций, по составлению соглашения с властью для тесного сотрудничества. Выслушав предложения, делегаты активно поддержали.

— В ходе собрания вы затронули тему диалога. Можете рассказать подробнее?

— Как вы заметили, наш народ устал от митингов и пикетов. Создается ощущение, что сейчас между народом и властью не хватает диалога, обмена мнениями. Это тоже большая проблема. Легко высунуться откуда-то и высказывать критику.

— Откуда приехали делегаты, участвовавшие на собрании? Почему-то никто не шумит.

— Приехали со всех областей Кыргызстана. Делегаты придерживаются центристских взглядов, не запятнавшие свое имя люди. Они не очерняют власть в одностороннем порядке, но и не подхалимствуют ей.

— Какие выводы сделали?

— Сформировали народный совет «Путь в будущее». Мы обратились к президенту с просьбой сотрудничать с нами, принять людей из центрального штаба. В этом обращении есть требования из 5-6 пунктов, вроде недопустимости радикальных и незаконных решений, сохранения стабильности в стране.

Источник: газета «Азия news» №9 от 05.03.2020 / стр. 4