Эмилбек Каптагаев: Мысли о свободе

Мысли о свободе...
Мысли о свободе...
Свобода — это не произвол (Пуанкаре).
Свобода — это осознанная необходимость (Гегель).
Мысли двух великих людей дополняют друг друга и в целом определяют смысл слова СВОБОДА. Жить в обществе и быть свободным от общества не возможно. Кажись, это Ленина слова. Поэтому когда говорим о свободе ЧЕЛОВЕКА, нельзя забывать и об ОБЩЕСТВЕ.
"Человек и Общество" необходимо рассматривать во взаимосвязи. Свобода человека не абсолютна, она естественным образом ограничивается существующей в обществе необходимостью.
Проблема в том, что не каждый желает принимать и осознавать такую необходимость, особенно необходимость жить в государстве, образованного на этнической основе, к тому же имеющего сильный религиозный фон. А вот необходимость жить в государстве, образованного на религиозной основе, вроде не оспаривается (пример Саудовской Аравии, Ирана и др.), там даже иностранцы подчиняются общим требованиям.
Общество в США и общество в Кыргызстане не одно и то же, соответственно правила общежития тоже разные. Осознание этого факта снимет многие проблемы по теме СВОБОДЫ.
Эмилбек Каптагаев, государственный деятель
Источник: media-center.kg
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!