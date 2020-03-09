Эмилбек Каптагаев: Мысли о свободе

Мысли о свободе...

Мысли о свободе...

Свобода — это не произвол (Пуанкаре).

Свобода — это осознанная необходимость (Гегель).

Мысли двух великих людей дополняют друг друга и в целом определяют смысл слова СВОБОДА. Жить в обществе и быть свободным от общества не возможно. Кажись, это Ленина слова. Поэтому когда говорим о свободе ЧЕЛОВЕКА, нельзя забывать и об ОБЩЕСТВЕ.

"Человек и Общество" необходимо рассматривать во взаимосвязи. Свобода человека не абсолютна, она естественным образом ограничивается существующей в обществе необходимостью.

Проблема в том, что не каждый желает принимать и осознавать такую необходимость, особенно необходимость жить в государстве, образованного на этнической основе, к тому же имеющего сильный религиозный фон. А вот необходимость жить в государстве, образованного на религиозной основе, вроде не оспаривается (пример Саудовской Аравии, Ирана и др.), там даже иностранцы подчиняются общим требованиям.

Общество в США и общество в Кыргызстане не одно и то же, соответственно правила общежития тоже разные. Осознание этого факта снимет многие проблемы по теме СВОБОДЫ.

Эмилбек Каптагаев, государственный деятель

Источник: media-center.kg