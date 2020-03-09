Жылдыз Мусабекова: Лесбиянка ты или гей — не навязывай обществу; хочешь напялить на голову трусы — делай это без криков

Депутат Жылдыз Мусабекова на своей странице в Фейсбуке обратилась к геям, лесбиянкам, адептам гендерного равенства, написав соответствующий пост.

Депутат Жылдыз Мусабекова на своей странице в Фейсбуке обратилась к геям, лесбиянкам, адептам гендерного равенства, написав соответствующий пост.

«...Лесбиянка ты или гей — не навязывай обществу; хочешь напялить на голову трусы — делай это без криков; хочешь бегать голым, делай это, не шокируя большинство; хочешь быть проституткой — продавай свое тело, не афишируя об этом. Выйдешь замуж или заведешь любовника, или возьмешь пять-шесть жен — это твоя личная жизнь. Никого не агитируй, не насаждай обществу свое мнение.

Здесь закон никоим боком. Хочет твой сын выйти замуж — это его личный выбор, пусть никому не предъявляет претензии. Хочет твоя дочь взять жену, то возьми ей жену, никому это неинтересно. Не хочешь наливать чай, готовить пищу — это твоя работа в своем доме; по мне, так можешь улечься на потолке. Не убирайся дома, живи в мусоре, не корми своих детей, можете уморить голодом. И не надо защищать права женщин упоминанием матки, трусов, заявлениями «не буду наливать чай, замуж выходить не буду, разведусь, рожать не буду!»

...Не хочешь выходить замуж, так не выходи, никто тебя не заставляет. У меня много приятельниц, которые достигли успехов, не выходя замуж, но они нигде не кричат «у меня нет мужа». Не хочешь рожать — твое дело, можешь усыновить ребенка из детского дома, и это будет в миллион раз милосерднее...

... Хочешь развестись — сделай это молча, не охаивая своего мужа, не делая достоянием общества сор из избы.

... Милиция тоже сыны народа. Они что должны молча взирать, когда ты хватаешь за воротник, треплешь и истошно вопишь? У него тоже есть дома жена, дочь, мать, которые надеются, что он вернется живым и невредимым, что не будет избит преступниками и не пострадает. А вы что, промолчите, если кто-то будет набрасываться на вашего отца или брата? Да вы порвете ему глотку! Никто не будет просто так пинать человека, никто не обматерит ни за что!

... Если будешь оспаривать с мужем лидерство, кричать, что ты сильная и крутая, если будешь болтаться на улице, то разве он погладит тебя по голове? Если вместо того, чтобы жить в согласии, поддерживая друг друга, будешь стервенеть и унижать мужа «достань Луну с неба, ты лох, ни на что не способен!» и тому подобное, то, конечно, будет избита. Ревность тоже очень большая болезнь. Почет в ответ на почет, уважение в ответ на уважение!

... А что, разве государство, власть, депутаты, правительство собирают мужчин и проводят тренинги «избивайте женщину, убивайте, умыкайте, обливайте бензином и сжигайте, давите машиной и волоките»? Раз уж на то пошло, да сейчас полным полно мужчин, которые страдают от своих женщин. Как говорится, «по ослу и путы». Это зависит от сознания, воспитания человека.

И не надо издеваться над народом, который и без того едва держится. На надо играть с огнем, распространяя такие радикальные идеи, как «надевай трусы на голову, не готовь, не рожай, разводись, вы равноправны и если муж тебя побил, пни его в ответ».

... Давайте прекращать ссылаться на права женщин. Пусть организаторы сами подадут пример, ежедневно выходя голыми на улицу.. Если народ за ними потянется, то давайте признаем свою ошибку. Ну-ка, выйдите голыми или напялив на голову трусы на улицу, на работу, базар. Если после этого вы будете защищены и исчезнут «тупоголовые жестокие мужчины», то я преклоню свою голову перед вами.

... Почему устраивают переполох в народе? Они хотят покрыть грязью все живущие в согласии семьи, всех джигитов, которые заботливы, готовы ради своей семьи броситься на дзот, уважают своих жен, они хотят хотят всех «сварить в одном казане»!

... Обижающие своих жен и без того получат свое наказание, и те, кто живет в забитости и унижении, сами должны пойти на решительный шаг.

... Я тоже спорю со своим мужем, каждый защищает свою позицию, мы ругаемся, обижаемся друг на друга, но разве я кому-нибудь пожаловалась, разве я вышла с криками на улицу? Вот уже 25 лет мы живем счастливо с пятью детьми. Кого интересует моя жизнь?

P.S. К слову, во времена почившего в бозе СССР без всякого батыш-сатыш, грантов-прантов передовые женщины-свекловоды, учителя, табунщицы, швеи и т. д. становились депутатами, работали на самых высоких должностях. Так что не надо открывать Америку, бить себя в грудь со словами «вы стали депутатами, благодаря нам»...

Источник: nazarnews.kg