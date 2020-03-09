Из года в год растут показатели расторжения брака

В Кыргызстане растут показатели расторжения брака.
В Кыргызстане растут показатели расторжения брака. Об этом сообщили из Государственной регистрационной службы. По словам пресс-секретаря учреждения Адилета Бейшеналиева, если в 2018 году было зафиксировано 10 тысяч 434 расторжения брака, то в 2019 году этот показатель достиг 10 тысяч 995. Другими словами, фактов расторжения брака стало больше на 561.
«Больше всего заявления о расторжении брака сдают в Бишкеке (более 2 тысяч заявлений). Меньше всего – в Ошской, Нарынской, Таласской областях. Число разводов там не превышает 500», — сказал Бейшеналиев. В общей сложности в Кыргызстане зарегистрировано 49 тысяч 395 браков.
Источник: газета «Азия news» №9 от 05.03.2020 / стр. 3
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