Ситуация с распространением короноваруса: в Кыргызстана закрывается Институт курортологии и восстановительного лечения

Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстана закрывается Институт курортологии и восстановительного лечения в селе Таш-Добо, в связи с вспышкой коронавирусной эпидемии в мире. Об этом сообщили собственные источники в Минздраве КР.
По нашей информации, в Институте курортологии и восстановительного лечения в селе Таш-Добо будут помещены прибывающие из-за рубежа кыргызстанские, а также иностранные граждане под карантин. А принимающие лечения граждане отпускаются домой.
Связано все это с вспышкой эпидемии китайского коронавируса. Ранее в соцсетях активисты выступили с критикой правительства в том, что не принимаются достаточные меры по защите граждан от вирусной инфекции.
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!