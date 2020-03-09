Ситуация с распространением короноваруса: в Кыргызстана закрывается Институт курортологии и восстановительного лечения

Бишкек, “Саясат.kg”. В Кыргызстана закрывается Институт курортологии и восстановительного лечения в селе Таш-Добо, в связи с вспышкой коронавирусной эпидемии в мире. Об этом сообщили собственные источники в Минздраве КР.

По нашей информации, в Институте курортологии и восстановительного лечения в селе Таш-Добо будут помещены прибывающие из-за рубежа кыргызстанские, а также иностранные граждане под карантин. А принимающие лечения граждане отпускаются домой.

Связано все это с вспышкой эпидемии китайского коронавируса. Ранее в соцсетях активисты выступили с критикой правительства в том, что не принимаются достаточные меры по защите граждан от вирусной инфекции.