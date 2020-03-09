Проверьте свой адрес в списке районов столицы, где 10 марта не будет воды

В Бишкеке в связи с проведением ремонтно-профилактических работ завтра, 10 марта, с 9:00 до 17:00 временно будет прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2». Об этом сообщают в столичном муниципалитете.

В Бишкеке в связи с проведением ремонтно-профилактических работ завтра, 10 марта, с 9:00 до 17:00 временно будет прекращена подача питьевой воды в жилых массивах «Энесай», «Дордой-1», «Дордой-2». Об этом сообщают в столичном муниципалитете.

Воды не будет в том числе:

— Центр семейной медицины №9;

— Школы №№21, 94;

— Детский сад по улице Орхон №2, 2а, 4;

— Частный детский сад «Бегимай Дордой»;

— Библиотека №20;

— Участковый пункт милиции №6, №7;

— МТУ №21;

— Общественно профилактический центр Свердловского района.

Отмечается, что образовательные организации, где будет прекращена подача питьевой воды, в этот день работать не будут. ЦСМ будет принимать горожан в штатном режиме, на экстренные случаи подготовлены запасы воды.

Источник: Элгезит