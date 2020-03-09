Завтра в Бишкеке вновь состоится мирная акция за права женщин

Люди соберутся стихийно. У митинга нет определенных организаторов

Люди соберутся стихийно. У митинга нет определенных организаторов

Завтра, 10 марта, в 12:00 у памятника Уркуе Салиевой состоится мирная акция за права женщин. Об этом Vesti.kg сообщили столичные активисты, намеренные принять участие в шествии.

Отмечается, что митинг будет стихийным и мирным.

- Все возмущены произошедшим диким и незаконным срывом марша, - комментирует один из активистов. – Модераторы митинга боятся провокаций и прессинга, но наши права попираются бандитами и властями. С этим мириться никто не будет. Нарушаются базовые права человека и Конституция. Также используется группа неизвестных лиц в калпаках и масках как устрашающая сила против наших прав.

Участники акции потребуют найти и в соответствии с законом привлечь к ответственности всех лиц, атаковавших участниц мирной акции 8 марта. Кроме того, протестующие призывают найти и наказать заказчиков организованной группы в ак калпаках, провести тщательное расследование, а также дать оценку действиям сотрудников милиции.

Вместе с тем участники предстоящей акции выдвинут требование обязать все государственные каналы, финансируемые за счет налогоплательщиков, прекратить искажать информацию и начать давать правдивую, сбалансированную информацию.

Напомним, накануне организация Bishkek Feminist Initiatives хотела провести марш солидарности. Однако неизвестные сорвали акцию, устроив провокацию. В результате стычки около 50 человек были доставлены в милицию. Позже их выпустили.

Источник: vesti.kg