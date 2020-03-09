Муфтият провел обряд жертвопринощения с целью «предупреждения» распространения коронавируса

Накануне, 8 марта, в главной мечети Имама Сарахси в Бишкеке муфтият совместно с «благотворителями» провел обряд жертвоприношения тулоо - в целях предупреждения распространения коронавируса.

Накануне, 8 марта, в главной мечети Имама Сарахси в Бишкеке муфтият совместно с «благотворителями» провел обряд жертвоприношения тулоо - в целях предупреждения распространения коронавируса. Об этом сообщает Духовное управление мусульман Кыргызстана.

В церемонии жертвоприношения приняли участие муфтий Максат Токтомушев, член Совета аалымов Сабыр Досбол уулу и казы Бишкека Садридин Маджитов, старейшины и местные жители.

«Муфтий в своем выступлении отметил, что наши предки проводили тулоо для того, чтобы несчастья обходили нас стороной, а больные исцелялись. Он прочитал молитву и пожелал здоровья народу, единства и мира в государстве», - говорится в сообщении.

По данным ДУМК, было зарезано 2 теленка, а мясо раздали нуждающимся. Как отмечается, подобные обряды - тулоо - проведут и в других регионах страны.

С начала года в мире отмечено более 105 тысяч случаев коронавирусной инфекции. Более 3600 человек умерли. Большинство случаев – в Китае, тысячи – в Южной Корее, Италии и Иране. Число инфицированных в Германии, Франции, Испании приближается к тысяче.

Врачи для предупреждения распространения коронавируса рекомендуют строго соблюдать правила личной гигиены и избегать мест массового скопления людей.

Источник: Азаттык